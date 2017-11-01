Жители микрорайона Нижнего Кыштыма жалуются на отсутствие горячей воды и периодически остывающие батареи

Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: ЖКХ

Они каждый день атакуют телефонными звонками свою управляющую компанию. Зато в администрации Кыштымского округа и в теплоснабжающей организации «ЮжуралСпецМВ» только пожимают плечами: ни о каких жалобах, и тем более многочисленных, здесь и не слышали.

Одной из первых забила в набат 77-летняя жительница дома № 5 на улице Соплякова Валентина Полковникова. Она уже три недели не убирает с газовой плиты таз и кастрюли.

– Горячей воды в нашем доме нет с 13 октября, – сказала сайту «КР» хозяйка. – Чтобы вымыть посуду или самим помыться, приходится ни по разу греть воду на плите. Я уж все пороги в нашем ЖКХ обила, и всё без толку. Двадцать лет живу в этом доме, но такого беспредела ещё не было. Раньше мы отапливались от котельной Кыштымского медеэлектролитного завода, так и батареи, и горячая вода – кипяток были! И зачем надо было новую котельную сроить?

В микрорайоне Нижнего Кыштыма вряд ли найдётся хоть один многоквартирный дом, где жильцы не замерзали бы от коммунального холода. Впрочем, этого не отрицает и сам директор управляющей компании «ЖКХ» Владимир Земляков.

– Ежедневно наш диспетчер регистрирует в среднем до 50 заявок, связанных с теплоснабжением, – говорит Владимир Ильич. – Жалобы поступают из всех домов. Во-первых, проблема связана с тем, что все многоквартирные дома оборудованы приборами учёта теплоэнергии. В связи с этим сейчас мы проводим регулировку теплоносителя. Во-вторых, теплоснабжающая компания «ЮжуралСпецМВ» недотапливает жилой фонд. На входе в дома температура теплоносителя должна быть не менее 70 градусов, а по факту этот показатель колеблется в пределах 60 градусов.

Когда я, сославшись на разговор с Земляковым, попросила прокомментировать ситуацию представителя кыштымского участка теплоснабжающей организации ООО «ЮжуралСпецМВ» Александра Цветкова, он возмутился:

– Кого это мы недотапливаем? Все показатели котельной в норме.

Заместитель главы Кыштымского городского округа по ЖКХ Александр Кочерещенко удивился тому, что в ситуацию вмешалась наша редакция. По его мнению, никакой проблемы вообще нет.

– Жители Нижнего Кыштыма привыкли к тому, что в их квартирах всегда было плюс 25-28 градусов, – говорит Александр Ипполитович. – Раньше жилой фонд этого микрорайона отапливался от котельной Кыштымского медеэлектролитного завода. Она была построена ещё в советские годы и имела огромный запас мощности. Но оборудование давно устарело, и в прошлом году была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная. Она автоматически регулирует температурный режим.

Другое дело, что в прошлом году во время строительства котельной управляющей компании «ЖКХ» были выданы технические условия на переврезку бойлеров со старой схемы на новую. Однако, по словам Кочерещенко, эти техусловия по сей день не выполнены.