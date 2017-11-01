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В Кыштыме завершается строительство газопровода в районе Южной, на очереди – ещё один

Автор: КР от Сегодня, 09:22 Категория: ЖКХ

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По данным отдела капитального строительства администрации Кыштымского городского округа, компания ООО «Инженер-Инвест» из Миасса завершает строительство газопровода на улице 2-я Южная. К голубому топливу подключатся десять частных домов – № 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 28а.

 

– В прошлом году жильцы этих домов за свои деньги разработали проект строительства газопровода и провели его экспертизу, – сказала сайту «КР» инженер по строительству ОКС Лариса Ухальская. – Заключение экспертизы было положительным, что позволило включить проект в областную программу и получить финансирование.

 

Строительство газопровода протяжённостью 554 метра обошлось в 935 тысяч рублей. Средства выделены из областного бюджета.

 

Работники «Инженер-Инвест» строят в нашем городе ещё один газопровод – на улицах Карла Либкнехта и Калинина. Здесь к природному газу подключатся более 40 частных домов. Завершить строительство планируется к концу декабря.

 

 

 

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