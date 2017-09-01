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В Кыштыме к теплу подключают ещё ряд социальных объектов

Автор: КР от Вчера, 17:16 Категория: ЖКХ

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Сегодня глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление  «О начале отопительного периода 2017-2018 годов для объектов социальной сферы на территории Кыштымского городского округа».

 

Поскольку в последние дни установились  неблагоприятные погодные условия, то целому ряду муниципальных учреждений при наличии технической возможности разрешили с 22 сентября, то есть с завтрашнего дня,  включить  системы отопления в своих зданиях по графикам, согласованным с теплоснабжающими организациями.

 

Такое разрешение распространяется на социальный приют для детей и подростков, детскую школу искусств, центральную детскую библиотеку имени К. И. Чуковского и на общеобразовательные учреждения Кыштымского округа.

 

Соответственно, руководителям организаций теплоснабжения – Челябкоммунэнерго, ЮжУралСпецМВ и ТЭСиС поручено с пятницы обеспечить подачу теплоносителя.

 

Напомним, с 13 сентября в Кыштымском округе разрешение на включение систем отопления при наличии технической возможности получили детские сады, а также хирургический корпус, здание детского стационарного отделения и родильный дом центральной городской больницы.

 

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