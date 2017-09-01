Прокуратура Кыштыма внесла предостережение администрации Озёрска

Автор: КР от Сегодня, 15:16 Категория: ЖКХ

Администрация ЗАТО Озёрска до сих пор не подготовила к отопительному сезону многоквартирный дом на территории санаторно-лесной школы имени Юрия Гагарина.

Восемнадцать семей, в которых есть и маленькие дети, и старики, живут в страхе, что с наступлением холодов они останутся без отопления. Горячей воды их уже лишили.

И хотя администрация Кыштымского городского округа к этой истории никакого отношения не имеет (санаторно-лесная школа лишь территориально относится к Кыштыму), глава округа Людмила Шеболаева поручила разобраться в истории с людьми своему заместителю по ЖКХ Александру Кочерещенко и начальнику управления городского хозяйства Александру Головачёву. На этой неделе вместе с ними на месте побывал и корреспондент «Кыштымского рабочего».

Двухэтажный дом одиноко расположен в лесном массиве, за восемь километров от микрорайона Дальней Дачи. Почти полвека его отапливала котельная санаторной школы. Так бы, может, продолжалось и дальше, но в июле прошлого года из-за плохого качества питьевой воды деятельность санаторно-лесной школы была приостановлена.

Почти весь персонал попал под сокращение, а котельную перестали топить на полную мощность. Её котлы уже давно требуют ремонта, о теплотрассе и говорить не приходится.

Прокомментировать ситуацию мы попросили директора школы Андрея Лукашина. Вот что он ответил:

– На ремонт котельной и теплотрассы требуется полмиллиона рублей. Сметы уже представлены для утверждения в администрацию Озёрского городского округа.

Прокуратура Кыштыма уже внесла в администрацию Озёрского городского округа предостережение о недопустимости срыва отопительного сезона в многоквартирном доме санаторно-лесной школы имени Гагарина. Ситуация находится на личном контроле у прокурора Челябинской области Александра Кондратьева.