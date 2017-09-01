В Кыштыме жизнь постояльцев общежития подвергается угрозе
Автор: КР от Вчера, 10:38 Категория: ЖКХ
С начала этого года бойцы огнеборцы уже семь раз выезжали в один только 183-й дом в статусе общежития на улице Юлии Ичёвой. Там то и дело воспламеняются электрощиты, заполняя едким дымом коридоры. Причина – короткие замыкания.
Как сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 117 Николай Кузьмин, пока до серьёзного пожара дело не дошло. Однако жильцы общежития живут как на пороховой бочке.
Однажды возгорание электропроводки может попросту остаться незамеченным, и люди могут задохнуться от угарного газа. Более того, порой они сами пытаются ремонтировать ветхую электропроводку, чем подвергают свою жизнь опасности.
В начале августа специалисты кыштымского отдела Госжилинспекции Челябинской области провели проверку этого дома. Среди прочих нарушений был зафиксирован и факт ненадлежащего содержания внутридомовых электросетей.
В отношении управляющей компании «ДЕЗ» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». За это предприятию грозит штраф от 250 до 300 тысяч рублей.