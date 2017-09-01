В Кыштыме жизнь постояльцев общежития подвергается угрозе

Городская афиша

с 9 по 24 сентября

В усадьбе Демидовых представлена инсталляция швейцарского художника Руди Десельера. Запись по телефонам центра развития туризма - 55-283, 8-908-580-81-44.

среда-пятница с 16 до 18 часов, суббота - с 12 до 15 часов. Билет 100 рублей.

23 и 24 сентября

В районе Голой сопки пройдёт четвёртый этап открытого кубка Урала по эндуро "Каменный пояс-2017".

Старт с 10 часов.

20 сентября

В физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60, состоится кубок города по классическому жиму.

Начало в 18 часов.

С 22 по 24 сентября

В Кыштыме будет проходить фестиваль духовной музыки. Открытие состоится 22 сентября в парке усадьбы Демидова.

Начало в 15 часов. Вход свободный.

16 сентября

В Кыштыме пройдёт Всероссийский забег "Кросс наций-2017". Сбор у ДК "Победа" в 10 часов 30 минут.

Старт в 12 часов.