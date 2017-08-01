В Кыштыме определились, какие дома попадут в программу капитального ремонта на следующий год
Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: ЖКХ
В постановлении администрации Кыштымского городского округа и прилагаемой к нему таблице указаны 16 многоэтажных домов. Все они находятся в черте города. Причём сразу 13 – на улице Ленина. В перечень вошли также два дома, расположенные на улице Образцова, и один – на улице Металлургов.
Суммарно на их капитальный ремонт в соответствии с региональной программой капремонта, Кыштымский округ от Регоператора получит 21 миллион 401 тысяч 970 рублей 44 копейки.
Напомним, в этом году в Кыштымском округе по программе капремонта различные виды работ запланированы на 52 домах. Они оцениваются в 73 миллиона рублей. Но из-за позднего проведения конкурсов по отбору подрядных организаций Регоператором, часть работ переносится на 2018 год.
Перечень домов будет опубликован в завтрашнем номере газеты «Кыштымский рабочий».
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