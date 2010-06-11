Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме жильцы двенадцати многоэтажек получат горячую воду только в конце августа

В Кыштыме жильцы двенадцати многоэтажек получат горячую воду только в конце августа

Автор: КР от Вчера, 13:58 Категория: ЖКХ

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В районе радиогородка жильцы 12 многоквартирных домов мечтают о горячей воде уже больше двух месяцев. Центральная котельная для профилактических работ в районе Верхнего Кыштыма приостановила режим горячего водоснабжения  с 15 июня, но в этих домах радиогородка оно не возобновилось по сей день.

 

Это связано с капитальным ремонтом  теплосети на улице Карла  Либкнехта в районе магазина № 20. В настоящее время осталось проложить участок новой трассы непосредственно перед фасадом магазина.

 

Сегодня здесь работает экскаватор, который готовит траншею под укладку новых лотков и труб. С двух сторон от магазина коммуникации  уже проложены, остаётся их состыковать. В заново построенной тепловой камере напротив дома 131 на улице Карла Либкнехта ведутся сварочные работы.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа округа по ЖКХ Александр Кочерещенко, задача, которая стоит перед компанией «ВКС-11», являющейся подрядчиком, остаётся прежней. Горячее водоснабжение в домах должно возобновиться до 1 сентября. Но не исключено, что работы могут завершить и чуть раньше.

 

В администрации округа на этот год рассматривают возможность проведения капитального ремонта ещё на трёх участках теплосетей – в районе дома 115 на улице Свердлова, около детской библиотеки на улице Ленина и на участке от Дёмина, 5 до К. Либкнехта, 109. Но всё  зависит от выделения финансирования из областного бюджета – на сегодня пока нет ясности.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 11.06.2010
  • Статус: Пользователь offline
  • 334 комментария
  • 0 публикаций
Проезды после ремонта теплотрассы заасфальтируют?
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter