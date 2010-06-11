В Кыштыме жильцы двенадцати многоэтажек получат горячую воду только в конце августа

Автор: КР от Вчера, 13:58 Категория: ЖКХ

В районе радиогородка жильцы 12 многоквартирных домов мечтают о горячей воде уже больше двух месяцев. Центральная котельная для профилактических работ в районе Верхнего Кыштыма приостановила режим горячего водоснабжения с 15 июня, но в этих домах радиогородка оно не возобновилось по сей день.

Это связано с капитальным ремонтом теплосети на улице Карла Либкнехта в районе магазина № 20. В настоящее время осталось проложить участок новой трассы непосредственно перед фасадом магазина.

Сегодня здесь работает экскаватор, который готовит траншею под укладку новых лотков и труб. С двух сторон от магазина коммуникации уже проложены, остаётся их состыковать. В заново построенной тепловой камере напротив дома 131 на улице Карла Либкнехта ведутся сварочные работы.

Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа округа по ЖКХ Александр Кочерещенко, задача, которая стоит перед компанией «ВКС-11», являющейся подрядчиком, остаётся прежней. Горячее водоснабжение в домах должно возобновиться до 1 сентября. Но не исключено, что работы могут завершить и чуть раньше.

В администрации округа на этот год рассматривают возможность проведения капитального ремонта ещё на трёх участках теплосетей – в районе дома 115 на улице Свердлова, около детской библиотеки на улице Ленина и на участке от Дёмина, 5 до К. Либкнехта, 109. Но всё зависит от выделения финансирования из областного бюджета – на сегодня пока нет ясности.