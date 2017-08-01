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В Кыштыме начинается масштабная прочистка канализационных каналов

Автор: КР от Вчера, 13:10 Категория: ЖКХ

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Сегодня в Кыштым из города Троицка прибыла мощная канало-промывочная машина на базе КамАЗа, оснащённая специализированным оборудованием. По договору с «Кыштымводоканалом» её предоставило предприятие ООО «Троицкий Водоканал водоотведение».

 

Как сообщил сайту «КР» директор муниципального предприятия «Кыштымводоканал» Сергей Дайбов, высокое давление рабочей жидкости позволит очистить трубы даже от камней и корней деревьев. В последний раз такая масштабная чистка коллектора проводилась больше 10 лет назад.

 

Сегодня в послеобеденное время специализированная техника будет работать в районе второй перекачки, что находится напротив старого кладбища.

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