В Кыштыме новостройки возводят с учётом энергосберегающих технологий
Автор: КР от Вчера, 17:12 Категория: ЖКХ
ООО «КыштымЖилСтрой» с весны этого года ведёт строительство пятиэтажного 80-квартирного дома на улице Дёмина. На сегодня завершается возведение первого этажа первой очереди дома. С учётом рыночного спроса, компания предусмотрела в новостройке одно- и двухкомнатые квартиры по 29,4 и 74,4 квадратных метра соответственно.
Все квартиры будут оборудованы индивидуальными газовыми котлами, что позволит их собственникам экономить не только на платежах за отопление и горячую воду, но и на расходах за ОДН. А они, как известно, включают и стоимость общедомового прибора учёта тепла, и его обслуживание.
Энергосбережению будет способствовать и кладка стен из газосиликатного блока и зольного кирпича со вставками из пенополистирола. В отличие от других новостроек, в этом доме не будет коммерческих помещений, но при этом квартиры первого этажа по высотности соответствуют уровню между первым и вторым этажами двухэтажных домов, которыми застроен прилегающий район.
Завершить строительство «КыштымЖилСтрой» планирует к осени следующего года. Добавим, что, начиная с 2011 года, компания уже построила в Кыштыме три пятиэтажных дома на улице Горелова, административное здание на улице Ветеранов и два коттеджа на улице Южной.
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