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Жители 12 многоэтажек в Кыштыме пробудут без воды почти всё лето

Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: ЖКХ

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Вчера ночью на прежнее место вернули остановку, которую 20 июля временно, на период ремонта участка теплотрассы, переместили от дома № 125 на парковку напротив магазина № 20.

 

Сейчас участок, где проложены новые лотки и трубы теплоснабжения, уже зарыты. Открытым остался только тот, что напротив входа в магазин. С этого места ремонт трасы будет продолжен. Но сегодня здесь никаких работ не велось.

 

Как пояснил сайту «КР» заместитель главы Кыштымского горосдкого округа по ЖКХ  Александр Кочерещенко, заминка наступила из-за разборки площадки напротив магазина, под которой должен пройти раскоп под теплотрассу. С собственником предстоит урегулировать вопрос о последующем восстановлении на ней элементов благоустройства, но эта проблема решаема.

 

 В любом случае от подрядчиков требуют завершить работы в третьей декаде августа, чтобы запустить теплотрассу и обеспечить горячее водоснабжение для 12 многоэтажных домов. Напомним, с 15 июня на Верхнем Кыштыме для проведения профилактических работ было отключено горячее водоснабжение. Оно возобновилось 5 июля, но эти 12 домов на улицах К. Либкнехта, Красной Звезды и Клима Косолапова без горячей воды остаются по сей день.

 

Жители этого района уже просят вмешаться в ситуацию и руководство УрФО, и правительство Челябинской области. Например, Римма Большакова, проживающая в доме № 139 на улице К. Либкнехта, направила письмо на имя полпреда президенту и телеграмму губернатору Борису Дубровскому. Из аппарата заместителя губернатора Сергея Шаля она получила ответ, что соответствующий запрос о проводимом ремонте направлен в администрацию Кыштымского округа.

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