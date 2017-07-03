В Кыштыме капитально прочистят канализационные каналы

Автор: КР от Сегодня, 13:50 Категория: ЖКХ

С 14 августа в Кыштыме две недели по 10 часов ежедневно будет работать мощная канало-промывочная машина на базе КамАЗа, оснащённая специализированным оборудованием.

Как сообщил сайту «КР» директор муниципального предприятия «Кыштымводоканал» Сергей Дайбов, давление рабочей жидкости, которая будет подаваться в коллектор, достигает 350 бар. Это позволит очистить трубы даже от камней и корней деревьев.

Спецтехнику по договору с Кыштымводоканалом предоставил Водоканал города Троицка. Уже составлен план объектов для промывки системы канализации. В последний раз такая масштабная чистка проводилась в 2005 году. С тех пор коллекторы сильно заилились. Некоторые сети забиты грязью на 50-70 процентов. Всё это приводит к тому, что еженедельно работники Кыштымводоканала устраняют от 25 до 40 подпоров, когда канализационные стоки не могут пробиться по подземному коллектору и выходят наружу.

В первую очередь очистке подлежат сети в радиогородке. Учитывая высокое давление, которое нагнетает канало-промывочная машина, при проведении работ предъявляются особые условия по безопасности и охране труда. Они подразумевают установку ограждения в районе промывки и согласование таких работ с ГИБДД.