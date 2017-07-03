В Кыштыме капитально прочистят канализационные каналы
Автор: КР от Сегодня, 13:50 Категория: ЖКХ
С 14 августа в Кыштыме две недели по 10 часов ежедневно будет работать мощная канало-промывочная машина на базе КамАЗа, оснащённая специализированным оборудованием.
Как сообщил сайту «КР» директор муниципального предприятия «Кыштымводоканал» Сергей Дайбов, давление рабочей жидкости, которая будет подаваться в коллектор, достигает 350 бар. Это позволит очистить трубы даже от камней и корней деревьев.
Спецтехнику по договору с Кыштымводоканалом предоставил Водоканал города Троицка. Уже составлен план объектов для промывки системы канализации. В последний раз такая масштабная чистка проводилась в 2005 году. С тех пор коллекторы сильно заилились. Некоторые сети забиты грязью на 50-70 процентов. Всё это приводит к тому, что еженедельно работники Кыштымводоканала устраняют от 25 до 40 подпоров, когда канализационные стоки не могут пробиться по подземному коллектору и выходят наружу.
В первую очередь очистке подлежат сети в радиогородке. Учитывая высокое давление, которое нагнетает канало-промывочная машина, при проведении работ предъявляются особые условия по безопасности и охране труда. Они подразумевают установку ограждения в районе промывки и согласование таких работ с ГИБДД.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
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