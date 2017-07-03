В Кыштыме бродячие коровы на центральных улицах возведены в ранг священных – как в Индии
Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: ЖКХ
Вчера на гостевой улице Ленина объедали пыльные газоны две бродячие бурёнки. Они прогуливаются здесь постоянно, о чём уже писала газета «Кыштымский рабочий», но никто из муниципальных служб на это не реагирует. Коровы нещадно портят цветники и оставляют навозные лепёшки на асфальте.
Животные с удовольствием едят траву на газонах, пропитанную бензиновыми выхлопами и произрастающей на почве, напичканной остатками противогололёдной химии. Но владельцев, видимо, это не беспокоит. Хозяев ни разу не пригласили даже на административную комиссию.
Комментарии
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (slesar)
Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания (Кирилл Мазур)
!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко (kazanalex)
ну собственно еще деньги под разворовывание ))) >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (Искандер)
Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (НэМэнт)
Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
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