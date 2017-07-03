В Кыштыме бродячие коровы на центральных улицах возведены в ранг священных – как в Индии

Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: ЖКХ

Вчера на гостевой улице Ленина объедали пыльные газоны две бродячие бурёнки. Они прогуливаются здесь постоянно, о чём уже писала газета «Кыштымский рабочий», но никто из муниципальных служб на это не реагирует. Коровы нещадно портят цветники и оставляют навозные лепёшки на асфальте.

Животные с удовольствием едят траву на газонах, пропитанную бензиновыми выхлопами и произрастающей на почве, напичканной остатками противогололёдной химии. Но владельцев, видимо, это не беспокоит. Хозяев ни разу не пригласили даже на административную комиссию.