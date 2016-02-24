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В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания

Автор: КР от Вчера, 14:30 Категория: ЖКХ

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Эти задвижки будут врезаны в магистраль, питающую водой микрорайон радиогородка.

 

Сегодня под председательством главы Кыштымского городского округа  Людмилы Шеболаевой состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой в очередной раз была проанализирована готовность к  ремонтным работам на сетях водоснабжения Кыштымводоканала. 

 

Напомним, на насосно-фильтровальной станции «Сугомак» будет проводиться профилактика оборудования. Соответственно, отключение водоснабжения затронет весь Кыштым.

 

 Очень важные работы запланированы на станции третьего подъёма на улице Челюскинцев. Здесь уже построена камера управления и на  магистральном водоводе предстоит врезать запорную арматуру.

 

Суть модернизации в том, что новые задвижки позволят в случаях  аварийных ситуаций отключать от водоснабжения не весь радиогородок, а локальные участки – отдельно район улицы К. Либкнехта, отдельно –  район улицы Челюскинцев. Позднее в этом же году  от новой камеры управления до насосов будет проложен 70-метровый полиэтиленовый водовод взамен старого, который находится в аварийном состоянии.

 

На заседании КЧС принято решение о проведении Кыштымводоканалом работ на следующей неделе в ночь с 28 на 29 июля. Они начнутся в пятницу в 22 часа, а завершатся в 10 часов утра субботы.  После этого начнётся заполнение системы водой. По расчётам, полностью водоснабжение будет восстановлено к 14 часам.

 

На заседании комиссии рассматривались  также вопросы по соблюдению пожарной безопасности, поскольку и гидранты будут обезвожены. Различным службам поручено изучить потребности в водоснабжении отдельных маломобильных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Поручено проработать ситуацию с отключением воды с объектами общественного питания. После завершения ремонтных работ будет усилен лабораторный контроль воды.

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!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга !
 
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