В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания
Автор: КР от Вчера, 14:30 Категория: ЖКХ
Эти задвижки будут врезаны в магистраль, питающую водой микрорайон радиогородка.
Сегодня под председательством главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой в очередной раз была проанализирована готовность к ремонтным работам на сетях водоснабжения Кыштымводоканала.
Напомним, на насосно-фильтровальной станции «Сугомак» будет проводиться профилактика оборудования. Соответственно, отключение водоснабжения затронет весь Кыштым.
Очень важные работы запланированы на станции третьего подъёма на улице Челюскинцев. Здесь уже построена камера управления и на магистральном водоводе предстоит врезать запорную арматуру.
Суть модернизации в том, что новые задвижки позволят в случаях аварийных ситуаций отключать от водоснабжения не весь радиогородок, а локальные участки – отдельно район улицы К. Либкнехта, отдельно – район улицы Челюскинцев. Позднее в этом же году от новой камеры управления до насосов будет проложен 70-метровый полиэтиленовый водовод взамен старого, который находится в аварийном состоянии.
На заседании КЧС принято решение о проведении Кыштымводоканалом работ на следующей неделе в ночь с 28 на 29 июля. Они начнутся в пятницу в 22 часа, а завершатся в 10 часов утра субботы. После этого начнётся заполнение системы водой. По расчётам, полностью водоснабжение будет восстановлено к 14 часам.
На заседании комиссии рассматривались также вопросы по соблюдению пожарной безопасности, поскольку и гидранты будут обезвожены. Различным службам поручено изучить потребности в водоснабжении отдельных маломобильных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Поручено проработать ситуацию с отключением воды с объектами общественного питания. После завершения ремонтных работ будет усилен лабораторный контроль воды.
Комментарии
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (slesar)
Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания (Кирилл Мазур)
!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко (kazanalex)
ну собственно еще деньги под разворовывание ))) >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (Искандер)
Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (НэМэнт)
Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
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