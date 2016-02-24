В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания

Автор: КР от Вчера, 14:30 Категория: ЖКХ

Эти задвижки будут врезаны в магистраль, питающую водой микрорайон радиогородка.

Сегодня под председательством главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой в очередной раз была проанализирована готовность к ремонтным работам на сетях водоснабжения Кыштымводоканала.

Напомним, на насосно-фильтровальной станции «Сугомак» будет проводиться профилактика оборудования. Соответственно, отключение водоснабжения затронет весь Кыштым.

Очень важные работы запланированы на станции третьего подъёма на улице Челюскинцев. Здесь уже построена камера управления и на магистральном водоводе предстоит врезать запорную арматуру.

Суть модернизации в том, что новые задвижки позволят в случаях аварийных ситуаций отключать от водоснабжения не весь радиогородок, а локальные участки – отдельно район улицы К. Либкнехта, отдельно – район улицы Челюскинцев. Позднее в этом же году от новой камеры управления до насосов будет проложен 70-метровый полиэтиленовый водовод взамен старого, который находится в аварийном состоянии.

На заседании КЧС принято решение о проведении Кыштымводоканалом работ на следующей неделе в ночь с 28 на 29 июля. Они начнутся в пятницу в 22 часа, а завершатся в 10 часов утра субботы. После этого начнётся заполнение системы водой. По расчётам, полностью водоснабжение будет восстановлено к 14 часам.

На заседании комиссии рассматривались также вопросы по соблюдению пожарной безопасности, поскольку и гидранты будут обезвожены. Различным службам поручено изучить потребности в водоснабжении отдельных маломобильных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Поручено проработать ситуацию с отключением воды с объектами общественного питания. После завершения ремонтных работ будет усилен лабораторный контроль воды.