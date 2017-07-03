В Кыштыме в августе проведут традиционную акцию «Подарим детям чистый город»

Автор: КР от Вчера, 13:47 Категория: ЖКХ

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева поручила работникам администрации и ряду управлений заняться организационными моментами к её и проведению.

Управлению по делам образования поручено представить перечень дорог, по которым дети добираются до своих школ. После этого комиссия проведёт их осмотр и примет решение о мероприятиях, позволяющих сделать эти маршруты безопасными для школьников.

Управлению городского хозяйства поручено распределить территорию города и посёлков среди предприятий и учреждений, чтобы в период акции они навели порядок на закрепленных участках. Эту карту дополнительно рассмотрит комиссия по благоустройству. Как отметила глава округа, подготовку к акции нужно провести форсированными темпами, чтобы с 1 августа приступить к работы.