В Кыштыме у косарей всё лето не прекращается авральный режим

Автор: КР от Сегодня, 15:08 Категория: ЖКХ

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в очередной раз поставила управляющим кампаниям задачу провести окос травы на территориях их жилищного фонда.

Вчера на оперативном совещании о проведении такого вида работ отчитывались все представители жилищно-эксплутационных организаций, а также собственники газопроводов, тепломагистралей и электроподстанций. Многие сетовали на то, что дождливое лето быстро сводит насмарку труды их косарей. Исполнительный директор ООО «ЖКХ» Нижнего Кыштыма Владимир Земляков сообщил, что косари уже в третий раз выходят на закреплённые территории. С ним солидарны и другие руководители компаний.

Тем не менее, глава округа уведомила их, что в скором времени специально объедет территорию города, чтобы удостовериться, как ведутся эти работы, предусмотренные Правилами благоустройства Кыштымского округа. Нерасторопных призовут к ответу через административную комиссию, где могут применить штрафные санкции.

Особая ситуация в посёлке Тайгинка. Жильцы многоквартирных домов в своё время попросили убрать из тарифа расходы на дворников и уборщиков подъездов. Соответственно, сейчас эти дома окружены густой травой.

В августе в Кыштымском округе перед началом учебного года будет проводиться традиционная акция «Подарим детям чистый город». И и своевременный окос травы – обязательный элемент соблюдения чистоты в городе.