Почти всем жителям района Верхнего Кыштыма горячую воду дадут без задержек
Автор: КР от Вчера, 14:49 Категория: ЖКХ
В предстоящую среду, 5 июля, в квартиры жителей Верхнего Кыштыма постепенно начнёт возвращаться горячая вода. Как сказал сайту «КР» заместитель начальника участка обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» Евгений Сабанаев, опрессовка теплосетей завершена. Во время проведения этой работы выявлены утечки, но все они оперативно устраняются. На центральной котельной идёт заполнение камер теплоносителем.
На сегодня капитальный ремонт водовода ведётся в районе магазина «Двадцатый». Не исключено, что на завершение работ на этом участке потребуется больше времени, и горячее водоснабжение будет возобновлено позже. Однако более подробная информация по этому участку появится сегодня к концу рабочего дня.
Комментарии
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (Олег)
Вот видети до чего дошло а это руководство больницы и города виновны и скамья их давно уже ждет >>>
Жительница Кыштыма сообщила начальнику полиции адреса, где торгуют спиртным и устраиваются притоны (Аноним)
Наша полиция и так знает где и чем торгуют.. >>>
Экологический десант металлургов Кыштыма (Аккузативус)
При старом барщине регулярно это делали и без помпы >>>
Экологический десант металлургов Кыштыма (VIKMAL)
Молодцы! Реальное дело! >>>
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (житель Н-Кыштыма)
Radishev, вы головой стукнулись? Какая власть? Забудьте это слово. Нет власти. Есть партнеры по бизнесу со всем вытекающим для населения дерьмом. Альф, это вы головой стукнулись. Почитайте вчер >>>
Все комментарии