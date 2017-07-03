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Почти всем жителям района Верхнего Кыштыма горячую воду дадут без задержек

Автор: КР от Вчера, 14:49 Категория: ЖКХ

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В предстоящую среду, 5 июля, в квартиры жителей Верхнего Кыштыма постепенно начнёт возвращаться горячая вода. Как сказал сайту «КР» заместитель начальника участка обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» Евгений Сабанаев, опрессовка теплосетей завершена. Во время проведения этой работы выявлены утечки, но все они оперативно устраняются. На центральной котельной идёт заполнение камер теплоносителем.

 

На сегодня капитальный ремонт водовода ведётся в районе магазина «Двадцатый». Не исключено, что на завершение работ на этом участке потребуется больше времени, и горячее водоснабжение будет возобновлено позже. Однако более подробная информация по этому участку появится сегодня к концу рабочего дня.

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