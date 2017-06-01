В Кыштыме глава округа потребовала от торговых комплексов заняться благоустройством
Автор: КР от Вчера, 11:22 Категория: ЖКХ
Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа глава Людмила Шеболаева поручила своему заместителю по экономике и инвестициям Алексею Заикину провести работу с предприятиями и торговыми объектами по благоустройству своих территорий. Так, по мнению Шеболаевой, незамедлительные меры должны быть приняты руководством таких крупных торговых комплексов и магазинов, как универмаг в центре города, «Монетка» на улице Карла Либкнехта и «Молния» на улице Калинина.
– Возле «Монетки» необходимо ремонтировать подъездные пути, – сказала Людмила Александровна. – У «Молнии» в негодный вид пришло крыльцо входной группы. Возле универмага просел асфальт, и машины с трудом подъезжают к этому магазину.
Облагораживать территорию перед своими комплексами и магазинами обязаны сами бизнесмены. За нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность.
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