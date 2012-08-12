Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения

Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения

Автор: КР от Сегодня, 12:41 Категория: ЖКХ

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Вчера  на подъездах многоквартирных домов в районе Нижнего Кыштыма за подписью «Администрация ООО «ЮжУралСпецМВ» были расклеены объявления следующего содержания (публикуем без правки): «Уважаемые собственники! В связи с задолженностью ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» за тепловую энергию в размере 8 414 683 рубля Теплоснабжающая организация ООО «ЮжУралСпецМВ» с 03 июля 2017 года приостанавливает подачу тепловой энергии в Ваш многоквартирный дом на нужды горячего водоснабжения».

 

Напомним, компания ООО «ЮжУралСпецМВ» была заведена в наш город ещё прежним составом администрации Кыштымского городского округа. Правовой ликбез этой компании приходится проводить ныне действующей.

 

Вчера же в адрес директора этой теплоснабжающей организации за подписью главы округа Людмилы Шеболаевой было направлено официальное письмо с  подробным разъяснением  действующего законодательства.

 

ООО «ЖКХ», как указано в тексте, собственником жилых помещений не является. В связи с этим у теплоснабжающей организации нет никаких полномочий  приостанавливать или ограничивать права собственников жилых помещений в многоквартирных домах при наличии задолженности у управляющей организации перед теплоснабжающей организации.

 

Письмо заканчивается следующими строчками: «… рекомендуем обратить ваше внимание на верное толкование законодательства, регулирующее область правоотношений в вашей сфере деятельности во избежание допущения нарушения прав жителей Кыштымского городского округа».

 Копию письма администрация направила и в  прокуратуру.

 

Как пояснил сайту «КР исполнительный директор ООО «ЖКХ» Владимир Земляков, в действительности текущая задолженность за май перед ООО «ЮжУралСпецМВ» составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей, сбор платежей с населения за этот месяц ведётся как раз в июне.

 

Тогда как нарисовалась сумма в 8 миллионов 414 тысяч 683 рубля? Ларчик просто открывался. В течение года, начиная с марта 2016-го,  «ЮжУралСпецМВ» самостоятельно занимался сбором платежей с населения, минуя расчётный счёт ООО «ЖКХ», как это было раньше. При этом с должниками эта компания вообще не вела работу. С мая нынешнего года к сбору платежей вновь приступило ОО ЖКХ».  Задолженность, образовавшуюся с марта прошлого года, «ЮжУралСпецМВ» лёгким арифметическим действием приплюсовало с текущей за май – вот и набежало восемь с лишним миллионов.

 

В настоящее время между двумя хозяйствующим субъектами ведутся разбирательства в Арбитражном суде Челябинской области.  И население к этому точно непричастно.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 12.08.2012
  • Статус: Пользователь offline
  • 49 комментариев
  • 0 публикаций
Цитата: Radishev
а администрация, переобулась на ходу, оказывается она уже и не она завела в город новых поставщиков тепла
Конечно не она! Это же всё было ещё при Обаме!
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 3.11.2011
  • Статус: Пользователь offline
  • 153 комментария
  • 0 публикаций
Думаю, жителей нижнего Кыштыма ждут ещё ряд неприятных новостей от теплоснабжающей организации. Но какова администрация, переобулась на ходу, оказывается она уже и не она завела в город новых поставщиков тепла, наверное и от дел в водоснабжении откажется на голубом глазу!!!???
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter