Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения

Автор: КР от Сегодня, 12:41 Категория: ЖКХ

Вчера на подъездах многоквартирных домов в районе Нижнего Кыштыма за подписью «Администрация ООО «ЮжУралСпецМВ» были расклеены объявления следующего содержания (публикуем без правки): «Уважаемые собственники! В связи с задолженностью ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» за тепловую энергию в размере 8 414 683 рубля Теплоснабжающая организация ООО «ЮжУралСпецМВ» с 03 июля 2017 года приостанавливает подачу тепловой энергии в Ваш многоквартирный дом на нужды горячего водоснабжения».

Напомним, компания ООО «ЮжУралСпецМВ» была заведена в наш город ещё прежним составом администрации Кыштымского городского округа. Правовой ликбез этой компании приходится проводить ныне действующей.

Вчера же в адрес директора этой теплоснабжающей организации за подписью главы округа Людмилы Шеболаевой было направлено официальное письмо с подробным разъяснением действующего законодательства.

ООО «ЖКХ», как указано в тексте, собственником жилых помещений не является. В связи с этим у теплоснабжающей организации нет никаких полномочий приостанавливать или ограничивать права собственников жилых помещений в многоквартирных домах при наличии задолженности у управляющей организации перед теплоснабжающей организации.

Письмо заканчивается следующими строчками: «… рекомендуем обратить ваше внимание на верное толкование законодательства, регулирующее область правоотношений в вашей сфере деятельности во избежание допущения нарушения прав жителей Кыштымского городского округа».

Копию письма администрация направила и в прокуратуру.

Как пояснил сайту «КР исполнительный директор ООО «ЖКХ» Владимир Земляков, в действительности текущая задолженность за май перед ООО «ЮжУралСпецМВ» составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей, сбор платежей с населения за этот месяц ведётся как раз в июне.

Тогда как нарисовалась сумма в 8 миллионов 414 тысяч 683 рубля? Ларчик просто открывался. В течение года, начиная с марта 2016-го, «ЮжУралСпецМВ» самостоятельно занимался сбором платежей с населения, минуя расчётный счёт ООО «ЖКХ», как это было раньше. При этом с должниками эта компания вообще не вела работу. С мая нынешнего года к сбору платежей вновь приступило ОО ЖКХ». Задолженность, образовавшуюся с марта прошлого года, «ЮжУралСпецМВ» лёгким арифметическим действием приплюсовало с текущей за май – вот и набежало восемь с лишним миллионов.

В настоящее время между двумя хозяйствующим субъектами ведутся разбирательства в Арбитражном суде Челябинской области. И население к этому точно непричастно.