В Кыштыме садоводы одного из товариществ дождались электроэнергии, которой не было девять лет

Автор: КР от Сегодня, 14:51 Категория: ЖКХ

Строительство высоковольтной линии электропередач для садоводческого товарищества "Кварц"

вела Челябинская электросетевая компания.

В минувшую субботу владельцы участков в садоводческом товариществе «Кварц», расположенном вдоль Каслинского тракта, впервые за последние девять лет смогли, наконец-то, воспользоваться электроприборами.

Как уже неоднократно сообщалось на нашем сайте, в ноябре 2007 года была отключена, а затем и вовсе разграблена металлокрадами линия электропередач «Абразивный-Южная Кузнечиха». Именно от неё обеспечивалось электроэнергией более трёхсот участков товарищества «Кварц». Посёлок Кузнечиху подключили к другой высоковольтной линии, а садоводы долгое время оставались со своей проблемой один на один.

– Понадобилось семь с половиной лет судебной тяжбы, чтобы всё, наконец, решилось в нашу пользу, – сказала сегодня сайту «КР» председатель ассоциации садоводческих товариществ Кыштымского округа Галина Климович. – Три года подряд мы проигрывали суды электроснабжающей организации. На протяжении всего времени нас поддерживала глава округа Людмила Александровна Шеболаева, а два года назад к решению нашего вопроса подключился и губернатор Борис Александрович Дубровский.

В прошлом году Челябинская электросетевая компания завершила строительство новой высоковольтной линии электропередач для садов «Кварц». Подача электроэнергии в садоводческое товарищество была возобновлена в минувшую субботу, 17 июня.

Садоводческое товарищество «Кварц» – одно их крупнейших на территории Кыштымского городского округа. В него входит 373 участка. «Кварц» уступает по площади только «Теренкулю», где 530 земельных наделов.