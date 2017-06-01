В Кыштыме полторы сотни многоквартирных домов останутся без горячей воды

Автор: КР от Сегодня, 14:49 Категория: ЖКХ

Как уже сообщалось на нашем сайте, с завтрашнего дня горячее водоснабжение будет приостановлено в квартирах потребителей центральной котельной – от микрорайона радиогородка до центральной части города.

– Всего на время гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей от горячей воды будет отключено 150 домов, – сказал сайту «КР» начальник участка обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин.

Коммунальщикам предстоит провести неотложный капитальный ремонт труб сразу на двух участках – в районе двадцатого магазина и у центральной котельной. Работники Челябкоммуэнерго проведут работы по параллельной прокладке нового участка магистральной сети от здания ЗАГСа до остановки напротив дома № 125 на улице Карла Либкнехта.

Кроме того, серьёзные ремонтные работы пройдут и в головной тепловой камере центральной котельной. Там также будет проложена новая труба – 500-миллиметровку в диаметре заменят на 700-миллиметровую.

По подсчётам подрядчиков, врезка новых участков в существующую магистральную сеть потребует дополнительного времени. Не исключено, что жители радиогородка и центральной части города останутся без горячей воды более чем на две недели.