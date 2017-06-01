В Кыштыме полторы сотни многоквартирных домов останутся без горячей воды
Автор: КР от Сегодня, 14:49 Категория: ЖКХ
Как уже сообщалось на нашем сайте, с завтрашнего дня горячее водоснабжение будет приостановлено в квартирах потребителей центральной котельной – от микрорайона радиогородка до центральной части города.
– Всего на время гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей от горячей воды будет отключено 150 домов, – сказал сайту «КР» начальник участка обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин.
Коммунальщикам предстоит провести неотложный капитальный ремонт труб сразу на двух участках – в районе двадцатого магазина и у центральной котельной. Работники Челябкоммуэнерго проведут работы по параллельной прокладке нового участка магистральной сети от здания ЗАГСа до остановки напротив дома № 125 на улице Карла Либкнехта.
Кроме того, серьёзные ремонтные работы пройдут и в головной тепловой камере центральной котельной. Там также будет проложена новая труба – 500-миллиметровку в диаметре заменят на 700-миллиметровую.
По подсчётам подрядчиков, врезка новых участков в существующую магистральную сеть потребует дополнительного времени. Не исключено, что жители радиогородка и центральной части города останутся без горячей воды более чем на две недели.
Комментарии
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Горожанин)
Проводка сгорела не в доме - читайте внимательно. Зачем им было хвататься за проводку, если на протяжении 20 лет у них был газ? Большинство не выбирало (за небольшим исключением). Был ли на тот >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Гость Вячеслав)
Ну все..жирик наш президент ☺ >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
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