В Кыштыме энергосервисный контракт по наружному освещению уже приносит экономию

Автор: КР от Вчера, 11:47 Категория: ЖКХ

Кыштымский проект по энергосервисному контракту в ноябре прошлого года

стал победителем регионального конкурса по энергосбережению

и повышению энергоэффективности и вошёл в десятку финалистов

третьего Всероссийского конкурса «ENES-2016»

в номинации «Лучший проект по модернизации уличного освещения»

К проработке проекта энергосервисного контракта с екатеринбургским ООО «Научно-инженерный центр «ЭКО» администрация Кыштымского городского округа приступила в 2015 году. В прошлом году инвестиционный проект «Горсвет» был реализован. Экономия затрат на электроэнергию по наружному освещению с октября 2016 года по март 2017 года составила 2 265 000 рублей.

Инвестиции «ЭКО» составили около 22 миллионов рублей. Проект рассчитан на 12 лет. Но, как сказал сайту «КР» начальник управления городского хозяйства Александр Головачёв, инвестор окупит свои вложения раньше этого срока. «Горсвет» позволит Кыштыму без бюджетных затрат внедрить, по примеру крупных городов, современную технологию энергосбережения и централизованное управление наружным освещением.

В Кыштымском округе наружное освещение обеспечивают 3055 светоточек. Из этого числа 2247 светоточек в городе и крупных посёлках объединены в единую сеть, что и позволяет регулировать наружное освещение. Из них ООО «Энергострой», которое работает по контракту с «НИЦ «ЭКО», уже модернизировало почти две тысячи фонарей. Сейчас работы завершаются в посёлке Северный и Тайгинка.

При модернизации частично заменены сами светильники. Но наибольшую годовую экономию даёт замена дроссельных ртутных ламп мощностью 250 ватт на натриевые ДНаТ-150, потребляющих на 100 ватт меньше. При этом у них выше световой поток. В систему «Горсвет» входят 44 шкафа управления. Всё в комплексе образует единую систему автоматического контроля и регулирования наружного освещения. Централизованное управление системой потребления энергии позволяет включать или выключать как отдельные светоточки, так и целые их группы.

По расчётам, суммарно от системы «Горсвет» экономия по этому году составит около трёх миллионов рублей. Эти деньги предполагается направить на строительство сетей наружного освещения в частном секторе, либо на перетяжку сетей в централизованной системе «Горсвет», где в этом есть необходимость.