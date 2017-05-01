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В Кыштыме только самые смелые включились в конкурс на присвоение звания лучшего дома

Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: ЖКХ

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В Кыштымском городском округе с 10 мая по 2 июня проходит конкурс по благоустройству. В положение о его проведении указывается, что он призван повысить активность населения, поддержать творческую инициативу, создать благоприятное мнение  вокруг темы благоустройства и сохранности домов и дворовых территорий.

 

Кыштымцы могут участвовать в трёх номинациях – «Лучшая улица частного сектора», «Лучший многоквартирный дом» и «Лучший двор».

 

Как сообщили сайту «КР» в управлении городского хозяйства, на сегодня из частного сектора заявки поступили от председателей советов улиц ЧГРЭС, Аношкина, Красноармейская, от частных зон улиц Красной Звезды и Пушкина, а также от группы улиц Курортная, Октябрьская, Пеньковка и Белинского. В многоквартирном секторе за присвоение звания лучшего дома и двора в состязание вступили жильцы многоэтажек на улице Калинина, 174 и Горелова, 8. Победителей конкурса будут чествовать на праздновании Дня города.

 

В предыдущие годы победителям таких конкурсов вручались весьма ценные призы, в том числе – детские игровые зоны. Не останутся без наград и победители нынешнего конкурса, который проходит в год 260-летия Кыштыма. Дипломы им точно гарантированы. Конкурсная комиссия уже планирует объезд объектов, которые претендуют на звание лучших в сфере благоустройства.

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