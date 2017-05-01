В Кыштыме многоквартирный дом на улице Станция Графитовая подключат к природному газу
Автор: КР от Сегодня, 08:37 Категория: ЖКХ
Дом № 8 на Станции Графитовой – один из двух многоквартирных домов в Кыштымском городском округе, жильцы которого по сей день вынуждены пользоваться бытовым газом, что не только небезопасно, но и довольно накладно.
Жильцы этого дома неоднократно обращались в администрацию округа с просьбой помочь им решить проблему с газом. Строительство газопровода за счёт средств местного бюджета начнётся в этом году. Подрядчиком работ выступит ООО «Яшма» из Чесмы. По итогам аукциона стоимость работ составит 689 тысяч 400 рублей.
В Кыштыме останется ещё один дом, который не переведён на природный газ. Это дом № 50 на улице Щорса. Техническая возможность подключения его к природному газу появится после строительства газопровода высокого давления в районе КАТО за счёт средств инвесторов. Данный проект также находится в стадии реализации.
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