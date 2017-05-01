В Кыштыме ветеранам войны отремонтируют жильё
Автор: КР от Сегодня, 09:08 Категория: ЖКХ
В домах и квартирах ветеранов Великой Отечественной войны будут бесплатно выполнены капитальные и текущие ремонты. В этом году в Кыштымском городском округе такие работы проведут для пяти человек. Такую потребность выявили специалисты управления социальной защиты населения, которые обследовали жильё всех одиноко проживающих ветеранов и вдов фронтовиков.
На ремонт из областного бюджета выделено по 100 тысяч рублей на каждый адрес, где требуется неотложный ремонт. Ещё десяти ветеранам будет выполнен текущий ремонт жилья. Из средств областного и местного бюджетов на эти цели выделено 170 тысяч рублей.
На сегодня все участники Великой Отечественной войны обеспечены жильём. В Кыштыме в феврале этого года в очередь на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья встал участник войны 1924 года рождения. Из-за отсутствия собственного жилья он жил у внучки. Однако уже в апреле ему была предоставлена субсидия в размере свыше одного миллиона рублей.
Как сказала сайту «КР» начальник жилищного отдела администрации Людмила Олейник, третьего мая фронтовик оформил право собственности на благоустроенную однокомнатную квартиру. На сегодня в списке нуждающихся в жилье кыштымцев ветеранов Великой Отечественной войны нет.
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