В Кыштыме о завершении отопительного сезона речи пока не идёт

Автор: КР от Сегодня, 15:01 Категория: ЖКХ

Сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа вопрос о завершении отопительного сезона даже не рассматривался. Хотя некоторые пользователи социальных сетей уже успели пустить слух о том, что в Челябинске со дня на день отопление будет отключено, а затем это будет сделано и в других городах.

Как сообщает сайт Первого областного канала, в Челябинске отопительный сезон продлится ещё как минимум две недели. Говорить об отключении отопления в Кыштыме также преждевременно. К примеру, в прошлом году отопление в нашем городе начали отключать 5 мая, когда уже установилась стабильно тёплая погода и люди стали жаловались на жару в квартирах.

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением правительства РФ от 6 мая 2011г. N 354, если тепловая энергия для нужд отопления помещений подаётся во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов.