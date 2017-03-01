Региональные дороги на территории Кыштыма не попали в план капремонтов в 2017 году
Автор: КР от Сегодня, 11:52 Категория: ЖКХ
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщило о том, какие региональные дороги будут отремонтированы в 2017 году.
Трассы областного значения, расположенные на территории Кыштымского городского округа, в план капремонтов не вошли. Однако предусмотрена реконструкция дороги Тюбук – Кыштым на участке от 11-го до 21-го километра с мостом через озеро Большие Касли. Кроме того, намечено отремонтировать 25 километров дороги Миасс – Карабаш – Кыштым в районе Миасса.
В рамках текущего содержания региональных дорог в области уже начат ямочный ремонт. Его ведут с помощью так называемой холодной асфальто-бетонной смеси, укладывать которую можно даже в 30-градусный мороз. «Холодный асфальт» – мера временная. Он предупреждает дальнейшее повреждение дорожного полотна в период весеннего половодья и резкого перепада температур. Уже в мае его заменят на традиционную горячую смесь.
В общей сложности в этом году в дороги области в рамках всех существующих программ будет вложено 10 миллиардов 44 миллиона рублей.
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