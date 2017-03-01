Жители Кыштыма костерят производителей некачественных газовых счётчиков
Автор: КР от Вчера, 17:22 Категория: ЖКХ
Александр Валентинович Карасёв поставил газовый счётчик фирмы «Бетар» в 2015 году. В паспорте прибора значилось, что его безповерочный срок эксплуатации – 12 лет. Семья Карасёвых сразу заметила экономию от установки прибора и даже подсчитала, что за 12 лет с лихвой окупятся и его приобретение, и установка. Однако на днях электронное табло прибора погасло.
Сейчас Александр Карасёв по сохранившимся документам выясняет свои права на замену прибора и его гарантийный срок. Но по опыту знакомых, которые оказались в такой же ситуации, он предполагает, что, скорее всего, придётся покупать новый счётчик и заново вызывать специалистов газовой службы на его установку, а потом и на опломбировку. При этом причиной выхода из строя прибора может быть всего лишь батарейка, которая обеспечивает табло энергией. Но в Кыштыме за ремонт счётчиков с последующей гарантией качества никто не берётся.
Замена счётчика суммарно обойдётся Карасёвым в три с лишним тысячи рублей. При этом, как говорит Александр Валентинович, нет уверенности, что и новый прибор прослужит 12 лет, а не крякнет через год или два.
Население сейчас призывают и принуждают устанавливать индивидуальные приборы учёта газа, воды, тепла, электроэнергии. При этом часто звучит ссылка на экономическую выгоду от их установки. Но в случае брака, как это нередко оказывается, потребители несут двойные, а то и тройные затраты на их замену.
Комментарии
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