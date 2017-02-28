В Кыштыме впервые появится дорожное оборудование для скалывания льда

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: ЖКХ

Аукцион по приобретению навесного оборудования состоялся 22 февраля. Как сообщили сайту «КР» специалисты комитета по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа, заявку на него подал только один участник – ООО «ПО УДМ» из города Уфы, который и был признан победителем.

Сейчас в Кыштыме сожалеют, что не получилось приобрести это оборудование чуть раньше. В феврале после таяния снега городские дороги покрылись ледяной коркой, и муниципальное предприятие «Дорсервис» расходует тонны посыпочного материала, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. А скалыватель льда, за который местный бюджет заплатит 278 253 рублей, производственное объединение «Уфадормаш» обязуется поставить только в конце марта.

Специалисты Дорсевиса за работой аналогичного оборудования наблюдали в Златоусте. По принципу действия скалыватель напоминает навесные круглые щётки, которыми дорожные машины очищают проезжую часть. Но в данном случае скалыватель будет крошить и дробить ледяную корку, оставляя шероховатую поверхность, причём без повреждения асфальта. В Кыштыме такое оборудование появится впервые. В тёплое время года оборудование можно использовать для выравнивания грунтовых и гравиевых дорог.