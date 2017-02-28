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В Кыштыме впервые появится дорожное оборудование для скалывания льда

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: ЖКХ

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Аукцион по приобретению навесного оборудования состоялся 22 февраля. Как сообщили сайту «КР» специалисты комитета по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа,  заявку на него подал только один участник – ООО «ПО УДМ» из города Уфы, который и был признан победителем.

                    

Сейчас в Кыштыме сожалеют, что не получилось приобрести это оборудование чуть раньше. В феврале после таяния снега городские дороги покрылись ледяной коркой, и муниципальное предприятие «Дорсервис» расходует тонны посыпочного материала, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. А скалыватель льда, за который местный бюджет заплатит 278 253 рублей, производственное объединение «Уфадормаш» обязуется поставить  только в конце марта.

 

 Специалисты Дорсевиса за работой аналогичного оборудования наблюдали в Златоусте.  По принципу действия скалыватель напоминает навесные круглые щётки, которыми дорожные машины очищают проезжую часть. Но в данном случае скалыватель  будет крошить и дробить ледяную корку, оставляя шероховатую поверхность, причём без повреждения асфальта. В Кыштыме такое оборудование появится впервые. В тёплое время года оборудование можно использовать для выравнивания  грунтовых и гравиевых дорог.

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