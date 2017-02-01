В Кыштыме запускают новую блочно-модульную котельную

Автор: КР от Вчера, 17:28 Категория: ЖКХ

Котельную, построенную в районе абразивного завода ООО «СТЭП» прошлой осенью, не успели запустить в работу до начала отопительного сезона. Чтобы не рисковать, инвесторам было отказано в переключении жилого микрорайона с заводской котельной на новый теплоисточник. Однако во вторник и четверг резко потеплело, и появилась возможность для проведения необходимых работ. Они запланированы на 28 февраля.

Управление гражданской защиты уже предупредило население через газету «Кыштымский рабочий» о графике работ. Весь процесс будет проходить под жёстким контролем на всех этапах – от котельной до конечных потребителей.

Работа котельной абразивного завода, которая кроме жилого фонда обеспечивает теплоснабжение и самого предприятия, 28 февраля будет приостановлена. После переключения теплоснабжение домов обеспечит новая котельная. Выбор времени для этой процедуры объясняется тем, что важно провести пуско-наладочные мероприятия до конца отопительного периода, чтобы всё отрегулировать. В период переключения и тестовых работ потребители, по оценкам специалистов, не ощутят температурного дискомфорта.

С учётом специфики района абразивного завода, где многие дома не оборудованы системой горячего водоснабжения, управление гражданской защиты просит жильцов не сливать воду из системы теплоснабжения для бытовых нужд во избежание разбалансированности всей системы. Водоразбор может привести к автоматической остановке котельной.