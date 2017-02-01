В Кыштыме по сосулькам бьют фотоискусством

Автор: КР от Вчера, 16:17 Категория: ЖКХ

Фоторабота "Вот это да!". Автор - Данил Красков

Сегодня в администрации Кыштымского городского округа наградили победителей и участников фотоконкурса «Ледяная красавица». С помощью этого конкурса сотрудники комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды решили привлечь внимание руководителей предприятий и учреждений коммунальной сферы к проблемам опасных ледяных наростов. Кстати, некоторые из них сбили сосульки со своих зданий, не дожидаясь окончания конкурса.

Фоторабота Гульнары Газеевой

Фотографии с изображением сосулек, свисающих с карнизов, балконов и деревьев города, прислали 17 кыштымцев. Среди них девять школьников. Лучшими признаны пятеро – учитель четвёртой школы Гульнара Газеева, мама воспитанника детского сада № 23 Ольга Замахина и ученики пятой школы Кристина Лузина, Данил Красков и Ольга Бабкина.

Фоторабота "Ледяная капель". Автор - Ольга Бабкина

Фоторабота "Ледяная гармонь". Автор - Кристина Лузина