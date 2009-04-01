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Завтра в Кыштыме ученики четвёртой школы приступят к занятиям

Автор: КР от Вчера, 16:12 Категория: ЖКХ

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Как сообщалось сегодня утром на нашем сайте, из-за порыва трубы в угольной котельной, которая отапливает здание четвёртой школы, сегодня были отменены занятия для всех её учеников.

                                                    

Как сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако, ремонтные работы по восстановлению системы теплоснабжения ведутся силами работников ресурсного центра и по сей час. К вечеру систему планируется вновь заполнить теплоносителем, чтобы до утра здание успело достаточно прогреться. Завтра уроки во всех классах четвёртой школы будут вестись в обычном режиме.

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  • Admin

  • Вчера, 19:32
  • Группа: Администраторы
  • Регистрация: 1.04.2009
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  • 69 комментариев
  • 3 публикации
Цитата: ghfdj
четвёртой смены?
Исправлено. Спасибо за замечание.
 
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  • ghfdj

  • Вчера, 17:44
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 15.09.2013
  • Статус: Пользователь offline
  • 1 комментарий
  • 0 публикаций
четвёртой смены?
 
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