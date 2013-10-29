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В Кыштыме собственники квартир ошарашены скачком оплаты за теплоснабжение

Автор: КР от Вчера, 15:48 Категория: ЖКХ

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Представители домов 4, 7 и 8 на улице Республики и дома 4 на улице Кооперативная, которые обслуживает управляющая компания ООО «Три кита», уже обратились с коллективными письмами к главе Кыштымского городского округа, депутатам Собрания и директору ресурсоснабжающей организации «ЮжУралСпецМВ». Их возмутила сумма платежа в январских квитанциях за теплоснабжение. Им насчитана дополнительная сумма по причине  отсутствия общедомовых счётчиков тепловой энергии.

 

В доме на улице Интернационала, 99, который, как и весь микрорайон Нижнего Кыштыма, обслуживает ООО «ЖКХ», в одной из квартир при ежемесячном платеже за отопление в 1300 рублей прибавка составила 650 рублей. Ресурсоснабжающей организацией здесь также является «ЮжУралСпецМВ».

 

Повышающий коэффициент 1,5 установлен в этом году согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Он может применяться к домам, не оснащённым общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Подобный коэффициент действовал и в 2016 году, но в Кыштымском округе ресурсоснабжающие организации им не пользовались.

 

 

 В коллективных письмах в упомянутые выше три адреса жильцы  просят приостановить взимание платежей. Кроме того, они требуют дать им время на проведение общего собрания собственников многоквартирного дома, чтобы рассмотреть вопрос по приборам учёта.

 

 В Кыштыме под параметры по оснащению общедомовыми счётчиками  из 370 многоквартирных домов подпадают 120. Из их числа приборами учёта тепловой энергии на сегодня оборудованы 77. При этом начисления с использованием повышающего коэффициента ввела только теплоснабжающая организация «ЮжУралСпецМВ». Кыштымское подразделение Челябкоммунэнерго пока воздерживается  от его применения.

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Где бы увидеть список "подпадающих" домов с разбивкой по управляющим компаниям - посмотреть, какие УК "подсуетились", а какие нет. Интересно, такая информация где-нибудь опубликована?
 
В соответствии со ст. 12 п. 7 261-ФЗ (закона об энергосбережении) УК обязана «регулярно (не реже чем один раз в год) разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме». При этом требуется указать расходы на реализацию этих предложений, объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроки окупаемости предлагаемых мероприятий. УК должна способствовать проведению собраний, а жильцы — либо поддержать решение об установке счетчика, либо отклонить его.
 
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Это ООО Южуралспецмв изначально ставило перед собой цель-получение прибыли и на наши "хочу-не хочу"им наплевать.До настоящего времени нижний теплом снабжает завод.а котельная еще не построена. Умные люди пользуются нашим незнанием многих законов тем самым получая прибыль огроменную.разьяснить населению надо через газету все нюансы этой ситуации. Почему население должно думать о счетчике,а не наши УК?мы же их уполномочили на решение вопросов. Нам непонятно.ЖКХ Нижнего отмалчивается по этому поводу. Одна фраза"закон выполняйте".то кап ремонт,то теперь отопление, летом повышение цен на электричество и т.д.

Скажите это повышение за отопление 50% аккумулируется в ресурсоснабжающих организациях?им доходов мало?город что от этого получает?
 
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