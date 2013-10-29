В Кыштыме собственники квартир ошарашены скачком оплаты за теплоснабжение

Автор: КР от Вчера, 15:48 Категория: ЖКХ

Представители домов 4, 7 и 8 на улице Республики и дома 4 на улице Кооперативная, которые обслуживает управляющая компания ООО «Три кита», уже обратились с коллективными письмами к главе Кыштымского городского округа, депутатам Собрания и директору ресурсоснабжающей организации «ЮжУралСпецМВ». Их возмутила сумма платежа в январских квитанциях за теплоснабжение. Им насчитана дополнительная сумма по причине отсутствия общедомовых счётчиков тепловой энергии.

В доме на улице Интернационала, 99, который, как и весь микрорайон Нижнего Кыштыма, обслуживает ООО «ЖКХ», в одной из квартир при ежемесячном платеже за отопление в 1300 рублей прибавка составила 650 рублей. Ресурсоснабжающей организацией здесь также является «ЮжУралСпецМВ».

Повышающий коэффициент 1,5 установлен в этом году согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Он может применяться к домам, не оснащённым общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Подобный коэффициент действовал и в 2016 году, но в Кыштымском округе ресурсоснабжающие организации им не пользовались.

В коллективных письмах в упомянутые выше три адреса жильцы просят приостановить взимание платежей. Кроме того, они требуют дать им время на проведение общего собрания собственников многоквартирного дома, чтобы рассмотреть вопрос по приборам учёта.

В Кыштыме под параметры по оснащению общедомовыми счётчиками из 370 многоквартирных домов подпадают 120. Из их числа приборами учёта тепловой энергии на сегодня оборудованы 77. При этом начисления с использованием повышающего коэффициента ввела только теплоснабжающая организация «ЮжУралСпецМВ». Кыштымское подразделение Челябкоммунэнерго пока воздерживается от его применения.