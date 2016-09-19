В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабжения

Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: ЖКХ

В Кыштыме товарищество собственников жилья «Газэкс» – единственное в своем роде, и создано оно в частном секторе.

Четыре года назад жители улиц Челюскинцев, Восточная, Горького, Каслинская и К. Либкнехта (нечётная сторона) создали это ТСЖ, чтобы решить проблему с газификацией своих домов. Люди рассудили, что в очереди на бюджетное финансирование их район может простоять много лет, поэтому сами проявили инициативу. Объединив усилия и паевые взносы, члены ТСЖ заказали проект газификации, построили сеть уличных газопроводов и блочный газорегуляторный пункт. С 2014 года благодаря созданной инфраструктуре свои дома газифицировали 94 члена товарищества. Всего в этом районе около 152 домов.

В настоящее время построенная газовая сеть остаётся собственностью товарищества, которое за свой счёт её содержит и обслуживает и принимает заявки на платное подключение от других домовладельцев.

В январе прошлого года ТСЖ подключилось к решению злободневной проблемы электроснабжения своего микрорайона. Был выбран вариант делового взаимодействия с сетевой компанией «АЭС Инвест». Члены ТСЖ участвовали в разработке проекта реконструкции и увеличения мощности электроснабжения. Из числа домовладельцев была создана инициативная группа, которая подготовила для этого необходимый пакет документов.

Как сказал сайту «КР» председатель ТСЖ Владимир Мельченков, спустя год можно констатировать, что благодаря согласованным действиям «Газэкса» и «АЭС Инвеста» проблема с некачественным электроснабжением решена. Сетевая компания заменила в микрорайоне часть старых проводов на самонесущий изолированный провод. Это позволило снизить потери и к тому же отпала необходимость в замене или установке новой трансформаторной подстанции.