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» » В Кыштыме жильцы двухэтажного дома оставили без отопления и себя, и соседей по району

В Кыштыме жильцы двухэтажного дома оставили без отопления и себя, и соседей по району

Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: ЖКХ

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В районе Нефтебазы несколько небольших многоквартирных домов обслуживает дизельная котельная ОАО «Челябкоммунэнерго». Поздним вечером в минувшую пятницу о её остановке просигнализировала автоматика, а потом в диспетчерскую предприятия поступили обращения от жителей с жалобой на остывающие батареи.

 

Остановку оборудования вызвала огромная подпитка, которая возникает при аварийных ситуациях или тогда, когда жители сливают теплоноситель.

                   

 Как сообщил сайту «КР» начальник участка обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» в Кыштыме Александр Сатонин, выехавшие специалисты включили котёл и начали обход домов. В доме № 4 они обратили внимание на нагретый канализационный коллектор, что, как правило, и служит первым признаком того, что жильцы дома используют теплоноситель из батарей для бытовых  нужд. После звонка в одну из квартир дверь открыла пожилая женщина. Оказалось, что она мало того, что сливала горячую воду из батарей, так ещё и умудрилась забыть закрыть самодельный сливной кран. В ванной через шланг в канализацию ушли тонны теплоносителя, что и повлекло остановку котельной. 

 

Теплоэнергетики отмечают, что это не единственный такой пример, когда самоуправство жильцов приводит к разбалансировке систем теплоснабжения. Такие факты постоянно фиксируются в районах, которые отапливают котельные абразивного и огнеупорного заводов.

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Не от хороших бытовых условий люди начинают сливать теплоноситель с батарей.
 
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