В Кыштыме продолжается капитальный ремонт дороги на улице Карла Либкнехта

Вчера, 16:57 Категория: ЖКХ

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Как сообщает группа администрации округа ВКонтакте «Кыштым», после проведённых работ по срезке старого дорожного полотна подрядная организация приступила к укладке выравнивающего слоя. Параллельно ведутся работы по установке бордюров на остановочных комплексах.



С 5 по 10 октября ремонт проводится на перекрёстках. Для обеспечения безопасности движение автомобилей на этих участках в пределах 2-3 часов в период, когда нет оживлённого потока транспорта, ограничено. Неудобства, вызванные ремонтными работами, временные. Просим жителей отнестись с пониманием и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.



Напомним, улица К.Либкнехта заняла второе место в ходе голосования на портале «Активный житель 74». Благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, удалось начать работы уже в 2021 году.



По итогам конкурсных процедур подрядной организацией стало ООО СК «АНН» (г. Челябинск) - победитель аукциона. Стоимость работ по восстановлению транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна составит 25 млн. 992 тыс. рублей. Это около двух километров автодороги от отремонтированного участка на въезде в город до улицы Механическая.