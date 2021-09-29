Жители некоторых улиц в центре Кыштыма второй день живут без горячей воды и отопления

Вчера, 14:39 Категория: ЖКХ

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Возле дома № 18 на улице Ленина один порыв тепловой сети сменился другим. Работы по устранению утечек ведутся бригадой обособленного участка АО «Челябкоммунэнерго» второй день.

Вчера батареи остыли в первой половине дня, ближе к обеду. Сегодня утром на короткое время удалось запустить теплоснабжение, однако жильцам нескольких многоквартирных домов в самом центре города погреться так и не удалось – уже через считанные минуты на этом же участке теплосети вновь произошёл порыв.

В 10 часов утра аварийная бригада снова приступила к работам, которые продолжаются и сейчас.