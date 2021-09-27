В Кыштыме качество асфальта в отремонтированных дворах проверили в специализированной лаборатории

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Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, оплата подрядчику за выполненные работы производится только после получения положительного заключения и независимой оценки специализированной технической лаборатории. Такой порядок в муниципалитете действует с 2018 года по поручению главы округа Людмилы Шеболаевой.

Необходимые данные могут быть получены в лабораторных условиях, поэтому по муниципальному контракту работы выполнило Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований. Это делается для определения качества выполненных работ по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Отбор вырубок производился из свежеуложенного покрытия. Испытания подразумевают определение показателей, которые характеризуют качество асфальтового покрытия: коэффициент уплотнения, водонасыщения, сопротивление различным нагрузкам, толщина слоя. Согласно заключению лаборатории на всех объектах качество асфальта соответствует техническому заданию и проектно-сметной документации.

Напомним, этим летом работы по благоустройству дворов выполнялись по улицам: Горелова, 5, Кооперативная, 4; Чернышевского, 4а и 4б; Крестьянская, 144 и Ленина, 33,35 и 37, Красной Звезды, 99. В сентябре завершились работы на ул. Калинина, 178.