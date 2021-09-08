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В Кыштыме снова отключат горячую воду

Сегодня, 10:25 Категория: ЖКХ
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В связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе в Кыштымском городском округе будет отключено горячее водоснабжение с 10 часов утра 10 сентября до 10 часов утра 11 сентября.

 Газотранспортной организацией ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» будет проводиться дополнительный этап работ на участке газопровода-отвода к ГРС «Тайгинка» с полным прекращением газоснабжения промышленным предприятиям и котельным на ГРС «Тайгинка» и ГРС «Кыштым», поэтому подача горячей воды будет прекращена. При этом в дома жителей поставки бытового газа будут осуществляться.

Обращаем внимание, что после завершения работ на газопроводе котельным потребуется время, чтобы нагреть воду на нужды горячего водоснабжения.

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Теги: Кыштым газопровод ремонт горячая вода

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