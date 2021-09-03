Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме дан старт отопительному сезону

Вчера, 14:13 Категория: ЖКХ
1 408
0

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление о начале отопительного сезона в учреждениях социальной сферы.


Об этом сообщает официальная группа администрации ВКонтакте.


Кроме городской больницы, школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в ближайшие дни батареи прогреются также в Центре помощи детям «Горизонт», учреждениях культуры и в здании физкультурно-спортивного комплекса. Все они готовы принять теплоноситель. Такое решение принято в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями.

В 2020 году отопительный сезон в детских садах, больнице и школах начался на неделю позднее – 14 сентября, в жилом фонде – 17 сентября.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым отопительный сезон школы глава Людмила Шеболаева

Похожие публикации:

В Кыштыме начинается отопительный сезон

В Кыштыме детские сады и больница первыми входят в отопительный сезон

В школах Кыштыма включают отопление

В Кыштыме начинается отопительный сезон

В Кыштыме подключили к теплу отделения городской больницы и детские учреждения. А на следующей неделе тепло придёт и в жилой фонд

Комментарии:

Добавить