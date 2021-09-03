В Кыштыме дан старт отопительному сезону

Вчера, 14:13 Категория: ЖКХ

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Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление о начале отопительного сезона в учреждениях социальной сферы.



Об этом сообщает официальная группа администрации ВКонтакте.



Кроме городской больницы, школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в ближайшие дни батареи прогреются также в Центре помощи детям «Горизонт», учреждениях культуры и в здании физкультурно-спортивного комплекса. Все они готовы принять теплоноситель. Такое решение принято в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями.



В 2020 году отопительный сезон в детских садах, больнице и школах начался на неделю позднее – 14 сентября, в жилом фонде – 17 сентября.