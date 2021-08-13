В Кыштыме снова отключат горячую воду

16-08-2021, 15:36 Категория: ЖКХ

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В конце августа на 24 часа будет приостановлена подача газа на промышленные предприятия и котельные. Согласно техническому регламенту сделано это будет дважды: 23 и 30 августа. Соответствующее письмо-уведомление поступило в администрацию Кыштымского городского округа от ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Отключения будут произведены с 10:00 часов 23 августа до 10:00 часов 24 августа, а также с 10:00 часов 30 августа до 10:00 часов 31 августа в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе будет приостановлена подача газа. Работы проводит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на объектах Единой системы газоснабжения с отключением участка газопровода, осуществляющего газоснабжение газораспределительных станций «Кыштым» и «Тайгинка».

На период ремонта газ будет поступать в ограниченных объёмах, поэтому подача горячей воды будет прекращена. В дома поставки бытового газа будут осуществляться, население сможет приготовить еду на газовых плитах. После завершения работ котельным потребуется время, чтобы нагреть воду. Горячее водоснабжение будет восстановлено во второй половине дня 24 и 31 августа.