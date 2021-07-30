Алексей Текслер провел совещание по развитию автодорог и транспорта Челябинской области

Вчера, 14:51 Категория: ЖКХ

280

0

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме ВКС провел совещание со своими заместителями и специалистами Министерства дорожного хозяйства и транспорта. Обсуждались вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры региона.

С 2020 года в Челябинской области ведется беспрецедентное по масштабам дорожное строительство. Дорожный фонд этого года составляет 19,9 млрд рублей, порядка 44% составляют субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание автодорог. Задача на сезон – привести в нормативное состояние 800 км автодорог (в 2018 году - 271 км – рост практически в три раза).

Сейчас реализуются крупные капиталоемкие объекты:

– реконструкция путепровода по улице 9 мая в Магнитогорске;

– строительство и реконструкция уличной дорожной сети Магнитогорска в целях интеграции парка «Притяжение» в общественное пространство»;

– строительство моста со спиралевидным съездом в Бакале.

«Это ключевые элементы дорожной инфраструктуры, от состояния которых напрямую зависит комфорт и безопасность людей», - подчеркнул губернатор.

По реализации проекта «Безопасные качественные дороги» Челябинская область находится сейчас в «зеленой зоне» с кассовым освоением более 53%, что выше среднего уровня по России.

Глава региона поставил задачу по отслеживанию сроков и качества ремонтных работ: «Вопрос качества чувствительный для жителей области. В этих вопросах не должно быть формализма, выезжайте на места ремонтов, держите постоянную связь с главами территорий».

Алексей Текслер поручил Министерству продолжить работу по заключению досрочных контрактов с подрядчиками на ремонт и строительство дорог.

Как доложил руководитель Министерства области Алексей Нечаев, на 2022 год уже законтрактовано 78% объектов дорожного строительства, и сейчас продолжается активная работа по досрочному заключению контрактов на 2023 год.

В регионе начата и масштабная транспортная реформа. В крупных городах началось обновление общественного автопарка.

В этом году он будет обновлен в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском муниципальном районе. В общей сложности для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы. В планах в ближайшие годы обновить более 500 единиц общественного транспорта.