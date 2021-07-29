В Кыштыме подсветка детской библиотеки будет адаптироваться под уровень внешнего освещения

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В ходе модернизации здания библиотеки имени Корнея Чуковского, что на улице Ленина, будут установлены LED светильники и датчики освещённости. В совокупности это позволит не только преобразить внешний вид библиотеки, но и минимизировать расходы на оплату электроэнергии.

Установку нового освещения будет выполнять Челябинский радиозавод «Полёт». Работы планируется завершить до конца сентября 2021 года.



В настоящий момент в Кыштыме уже успешно применяется ряд решений для «Умного города». В пилотном режиме действует автоматизированная интеллектуальная система разработки ЧРЗ «Полёт», которая позволяет с помощью специального мобильного приложения подавать онлайн заявки на услуги ЖКХ. В городе применяются датчики, которые отслеживают заполнение мусорных баков и оповещают об их наполнении коммунальные службы. Также в Кыштыме функционируют автоматизированные комплексы фотовидеофиксации «Призма» производства концерна «Вега».



– На сегодняшний день Кыштым стал для нас площадкой, где мы можем демонстрировать заказчикам из других регионов, как в реальности работают технологии «Умного города», насколько наши решения экономят средства муниципального и регионального бюджетов, повышают комфорт городской среды и качество жизни горожан, – заявил генеральный директор ЧРЗ «Полёт» Александр Нестеров.