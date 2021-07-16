В Кыштыме снова отключили горячую воду

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С 8 часов утра сегодняшнего дня, 16 июля, на 36 часов приостановлена подача газа на промышленные предприятия и котельные Кыштымского городского округа.

До 20 часов завтрашнего дня, 17 июля, будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе «Екатеринбург-Петровск», в связи с чем и приостанавливается подача газа. Работы проводит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на объектах Единой системы газоснабжения с отключением участка газопровода, осуществляющего газоснабжение газораспределительной станции «Кыштым».



На период ремонта газ будет поступать в ограниченных объёмах, подача горячей воды будет прекращена. В дома поставки бытового газа будут осуществляться, население сможет приготовить еду на газовых плитах. После завершения работ котельным потребуется время, чтобы нагреть воду, горячее водоснабжение будет восстановлено 18 июля.