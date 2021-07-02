В Кыштыме подачу газа приостановят на 36 часов

Сегодня, 10:13 Категория: ЖКХ

1 606

0

С 8:00 часов 5 июля до 20:00 часов 6 июля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе «Екатеринбург-Петровск» будет приостановлена подача газа на промышленные предприятия и котельные Кыштымского городского округа.

Работы будут проводиться ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на объектах Единой системы газоснабжения с отключением участка газопровода, с которого осуществляется газоснабжение газопроводов – отводов к газораспределительной станции г. Кыштым. Соответствующее письмо в администрацию Кыштымского городского округа поступило от генерального директора ООО «НОВАТЭК – Челябинск» Вадима Ромасенко.

Ремонтные работы, которые охватят газораспределительные станции Кыштыма, санатория «Лесное озеро», посёлков Тайгинка и Увильды продлятся в течение 36 часов. На период ремонта газ будет поступать в ограниченных объёмах, именно поэтому подача горячей воды будет прекращена. При этом в дома жителей поставки бытового газа будут осуществляться, население сможет приготовить еду на газовых плитах. Будут обеспечены необходимым объёмом газа и производства непрерывного цикла. Обращаем внимание жителей, что после завершения работ на магистральном газопроводе котельным потребуется время, чтобы нагреть воду на нужды горячего водоснабжения, поэтому горячее водоснабжение будет восстановлено 7 июля.

Кроме того, в этом году отключение газоснабжения из-за необходимости ремонта на магистральном газопроводе произойдет дважды. На втором этапе работы будут проводиться также 36 часов - с 8:00 часов 16 июля до 20:00 часов 17 июля.