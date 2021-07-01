В администрации Кыштымского округа рассказали, о каком доме шла речь в обращении жителя нашего города к президенту России

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Вчера состоялась традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В адрес главы государства поступило более двух миллионов вопросов. Один из них задал и житель нашего города Тимур Оев. Он пожаловался Путину на состояние дома, в котором живёт.

В администрации Кыштымского городского округа прокомментировали сложившуюся ситуацию:

– Речь о многоквартирном доме по ул. Красной Звезды, 100. Он построен в 1967 году и ранее числился, как общежитие ведомственного предприятия. В настоящее время в частной собственности граждан находятся 89% квартир. Дом пятиэтажный, кирпичный, фундамент – железобетонные блоки – облицован кирпичной кладкой и оштукатурен, оборудован системами центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. По состоянию на 30 июня 2021 года не признан аварийным, заявлений от граждан в межведомственную комиссию по признанию домов пригодных непригодных для проживания не поступало.

В начале июня был организован комиссионный выезд сотрудников Управления городского хозяйства и управляющей организации ООО «Гарант». С торца дома на фасаде визуально поверхностная трещина: от фундамента до второго этажа. На самом фундаменте - растрескивание и отслоение облицовочного штукатурного слоя, частичное разрушение облицовочной кирпичной кладки. Разрушение фундамента не выявлено. В подъезде остекление окон осуществлено поликарбонатом, местами фанерой. Причина - выбивание стёкол жителями дома, такие происшествия неоднократно фиксировались в полиции. Управляющей домом организацией ООО «Гарант» частично проведены работы по заделке трещин облицовочного слоя фундамента дома, по восстановлению лестничного ограждения в левом крыле подъезда, по изоляции электропроводов в подъезде. По информации ООО «Гарант», на 20 июня 2021 года задолженность собственников помещений перед управляющей компанией за содержание и ремонт общедомового имущества составляет 1 248 784,20 рублей. По информации, размещенной на сайте Регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, задолженность по дому составляет 472 753, 45 рублей.

Согласно Региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на доме запланированы работы: 2028-2030 годы - капитальный ремонт фасада, фундамента, общедомовых инженерных сетей электроснабжения; 2034-2036 годы – капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения, ГВС и ХВС, установка узла учета ГВС; 2043-2046 годы – капитальный ремонт крыши, общедомовых инженерных сетей теплоснабжения, установка узла учета тепловой энергии. ООО «Гарант» подготовлено предложение о переносе срока капремонта общедомовых инженерных сетей электроснабжения дома на более ранний период. На 30.06.2021 года решение общего собрания собственников жилых помещений о переносе сроков проведения капитального ремонта не принято.

Вопрос о ненадлежащем содержании общего имущества дома, привлечении управляющей организации к административной ответственности рассматривается надзорными органами.