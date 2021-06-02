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Руководство санатория «Дальняя Дача», расположенного в Кыштыме, предупредило о грядущем отключении микрорайона от котельной

Вчера, 08:59 Категория: ЖКХ
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В связи с этим в микрорайоне Дальней Дачи решено построить новую котельную для нужд жилого фонда.

 

Работы ведёт «Челябкоммунэнерго». Вопрос о строительстве котельной прокомментировала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева:

 

–  Действительно, в этом году начнётся строительство газовой котельной на Дальней Даче. Руководство санатория предупредило нас о том, что с 2023 года они не будут отапливать жилой фонд этого микрорайона. Мы оперативно провели необходимые конкурсные процедуры и рассчитываем, что уже к концу нынешнего года новая газовая котельная здесь будет построена, а в 2022 году введём её в эксплуатацию.

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Теги: Кыштым Дальняя ДАча котельная Челябкоммунэнерго строительство

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