В Кыштыме владельцы коттеджей незаконно подключились к системе водоснабжения и годами бесплатно пользовались водой

Вчера, 14:47 Категория: ЖКХ

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В живописном и тихом уголке Кыштыма на улице с красивым названием жильцы двух домов по-тихому произвели несанкционированную врезку в централизованную систему водоснабжения и пользовались водой, не оплачивая за потреблённые ресурсы ни копейки.

В ходе плановых осмотров нарушение выявили работники «Кыштымводоканала».

На месте журналист «Кыштымского рабочего» побывал вместе с заместителем директора «Кыштымводоканала» Виктором Приваловым. Он показал покрытую ржавчиной трубу диаметром 32 миллиметра, которая притаилась среди труб водоканала.

– У владельцев этих домов, куда ведёт незаконно подключенная к нашей системе труба, нет никаких договоров с «Кыштымводоканалом» на водоснабжение, – комментирует Виктор Привалов. – Судя по состоянию трубы, ей точно не менее пяти лет.

Сколько денег утекло мимо казны предприятия в результате несанкционированного подключения – остаётся только догадываться. Хотя можно произвести примерные расчёты. По оценке специалистов «Кыштымводоканала», 32-миллиметровая труба способна пропускать в сутки 20 кубометров воды. Судя по внушительным размерам коттеджей и наличию приусадебных участков – цифра вполне реальная. Стоимость одного куба Н2О – 19,71 рубль. Грубо говоря, ущерб может составлять свыше 500 рублей в сутки. Соответственно, в месяц это уже более 15 тысяч рублей, в год… Сумма даже в голове не укладывается.

Руководство «Кыштымводоканала» обращается к совести пока еще не выявленных нарушителей и предлагает до 01.07.2021г. заключить договор на водоснабжение. В противном случае на трубу будут установлены заглушки, и виновники незаконного подключения к сетям останутся без воды и будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.