ЕДДС Кыштымского округа сообщает об отключениях электроснабжения в ближайшие дни

Вчера, 14:30 Категория: ЖКХ

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Отключения электроснабжения с 26 по 30 апреля

26 апреля с 9 до 17 часов в связи с заменой аварийных опор от ТП – 75 будет отключено электроснабжение на улицах:

Солонцовая, с № 7 по № 31;

Калинина, с № 198 по № 279.

27 апреля с 9 до 17 часов в связи с заменой аварийных опор от подстанции «Кыштым» будет отключено электроснабжение на улицах:

Калинина, с № 2 по № 175;

К.Либкнехта, с № 1 по № 150;

Ю.Ичевой, с № 2 по № 103;

Восточная, с № 1 по № 19;

Елисеева, с № 9 по № 90;

Красной Звезды, с № 1 по № 50;

Свердлова, с № 1 по № 87;

Долгова, с № 6 по № 36;

Каслинская, с № 2 по № 13;

М.Горького, с № 1 по № 17;

Челюскинцев, с № 1 по № 34;

Малышева, с № 2 по № 31;

Крестьянская, с № 1 по № 150;

Механическая, с № 9 по № 14;

пер. Восточный, с № 2 по № 5;

пер. Механический, с № 2 по № 4;

пер. Крестьянский, с № 1 по № 11;

28 апреля с 10 до 16 часов в связи с перераспределением нагрузки от ТП-33 будет отключено электроснабжение на улицах:

Мичурина, с № 22 по № 79;

Спартака, с № 3 по № 42.

28 апреля с 9 до 17 часов в связи с перераспределением нагрузки от ТП-108 будет отключено электроснабжение на улицах:

Маяковского, с № 6 по № 21;

Парамонова;

Коммунаров.

30 апреля с 9 до 16 часов в связи с перераспределением нагрузки от ТП-2 будет отключено электроснабжение на улицах:

О.Кошевого, с № 1 по № 18;

Егозинка, с № 8 по № 65.

30 апреля с 10 до 12 часов в связи с заменой рубильника в Ф-1 будет отключено электроснабжение на улицах:

Ленина, с № 1 по № 11;

Ветеранов, № 5;

Кооперативная, № 7;

Малышева, № 64;

Республики, № 2.