ЕДДС Кыштымского округа сообщает об отключениях электроснабжения в ближайшие дни
Вчера, 14:30 Категория: ЖКХ
725
0
Отключения электроснабжения с 26 по 30 апреля
26 апреля с 9 до 17 часов в связи с заменой аварийных опор от ТП – 75 будет отключено электроснабжение на улицах:
Солонцовая, с № 7 по № 31;
Калинина, с № 198 по № 279.
27 апреля с 9 до 17 часов в связи с заменой аварийных опор от подстанции «Кыштым» будет отключено электроснабжение на улицах:
Калинина, с № 2 по № 175;
К.Либкнехта, с № 1 по № 150;
Ю.Ичевой, с № 2 по № 103;
Восточная, с № 1 по № 19;
Елисеева, с № 9 по № 90;
Красной Звезды, с № 1 по № 50;
Свердлова, с № 1 по № 87;
Долгова, с № 6 по № 36;
Каслинская, с № 2 по № 13;
М.Горького, с № 1 по № 17;
Челюскинцев, с № 1 по № 34;
Малышева, с № 2 по № 31;
Крестьянская, с № 1 по № 150;
Механическая, с № 9 по № 14;
пер. Восточный, с № 2 по № 5;
пер. Механический, с № 2 по № 4;
пер. Крестьянский, с № 1 по № 11;
28 апреля с 10 до 16 часов в связи с перераспределением нагрузки от ТП-33 будет отключено электроснабжение на улицах:
Мичурина, с № 22 по № 79;
Спартака, с № 3 по № 42.
28 апреля с 9 до 17 часов в связи с перераспределением нагрузки от ТП-108 будет отключено электроснабжение на улицах:
Маяковского, с № 6 по № 21;
Парамонова;
Коммунаров.
30 апреля с 9 до 16 часов в связи с перераспределением нагрузки от ТП-2 будет отключено электроснабжение на улицах:
О.Кошевого, с № 1 по № 18;
Егозинка, с № 8 по № 65.
30 апреля с 10 до 12 часов в связи с заменой рубильника в Ф-1 будет отключено электроснабжение на улицах:
Ленина, с № 1 по № 11;
Ветеранов, № 5;
Кооперативная, № 7;
Малышева, № 64;
Республики, № 2.