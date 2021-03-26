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В Кыштыме целый микрорайон сегодня останется без воды

Вчера, 10:09 Категория: ЖКХ
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На несколько часов будет приостановлено водоснабжение микрорайона Каолиновый.

                                

Это связано с неотложными работами, которые должна выполнить бригада Кыштымводоканала. Как сообщил сегодня на оперативном совещании в администрации округа директор предприятия Дмитрий Устинов, в минувшие выходные произошёл порыв водовода на улице Гагарина. Чтобы устранить проблему, необходимо произвести земляные работы. Для этого на несколько часов будет приостановлено водоснабжение Каолинового. Планируется отключить воду в 12 часов дня.

 

Решается вопрос об организации подвоза воды жителям микрорайона. Просьба и самим сделать её необходимый запас.

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Теги: Кыштым Каолиновый водоканал отключение воды

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