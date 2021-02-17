Жителей Кыштыма просят быть более внимательными с газовым оборудованием в период перепада температур

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АО «Газпром газораспределение Челябинск» напоминает жителям, что в период перепада температур, при дожде или мокром снеге возможно образование наледи на оголовках дымоходов и их закупорка. В результате нарушается функциональность – продукты сгорания природного газа не покидают помещение, а скапливаются в нём. Нескольких минут достаточно для отравления организма. Что необходимо сделать, чтобы обезопасить себя? Регулярно самостоятельно проверять тягу в дымоходах и вентканалах (проводить её следует до момента включения оборудования, а также периодически во время его работы), приглашать специализированную организацию для периодической проверки.

При отсутствии тяги необходимо незамедлительно прекратить использование газового прибора. Если вы живёте в многоквартирном доме, следует сообщить о проблеме в управляющую компанию, если в частном доме – провести очистку оголовка дымохода самостоятельно либо с привлечением сотрудников специализированной организации. В частных домах при использовании печных горелок, в соответствии с инструкцией по безопасному использованию газа, необходимо демонтировать задвижку (шибер) на дымовом канале, а отверстие – загерметизировать.

Потребителям следует помнить: газу для горения необходим кислород, поэтому во время работы газового оборудования в помещении должны быть открыты форточка или фрамуга. Отсутствие тяги в дымоходе – основная причина инцидентов, ведущих к отравлению угарным газом, поэтому пользоваться прибором в таких случаях запрещается.